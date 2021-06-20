Лапорта анонсировал еще несколько трансферов для "Барселоны" этим летом

1 Теги барселонажоан лапорта

Лапорта анонсировал еще несколько трансферов для "Барселоны" этим летомФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился планами каталонского клуба на летнее трансферное окно.

"Мы осуществим еще 3-4 трансфера. Мы намерены сделать конкурентоспособную команду. У нас уже есть новички в лице Эрика Гарсии, Агуэро, Эмерсона, Депая, впереди еще несколько других. Правда также в том, что одного футболиста мы подписать не смогли — Вайналдум. Дело в том, что есть клубы, которые могут позволить себе подписать любого игрока. Этот вопрос подлежит изучению", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Также не пропустите: Лапорта удручен финансовым состоянием "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Подписали свободных агентов,которые хотят повторить путь Месси(заработать бабла на футбольной пенсии).Играть будут как попало.Не такого будущего клубу желали его основатели!Мда...Visca El Barca!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" нацелился на нападающего сборной Украины

"Милан" нацелился на нападающего сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов