Лапорта анонсировал еще несколько трансферов для "Барселоны" этим летом

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился планами каталонского клуба на летнее трансферное окно.

"Мы осуществим еще 3-4 трансфера. Мы намерены сделать конкурентоспособную команду. У нас уже есть новички в лице Эрика Гарсии, Агуэро, Эмерсона, Депая, впереди еще несколько других. Правда также в том, что одного футболиста мы подписать не смогли — Вайналдум. Дело в том, что есть клубы, которые могут позволить себе подписать любого игрока. Этот вопрос подлежит изучению", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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