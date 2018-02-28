Лапорта: "Анри – хороший вариант в качестве тренера "Арсенала"

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Лапорта: "Анри – хороший вариант в качестве тренера "Арсенала"
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта считает, что экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри мог бы возглавить лондонский клуб.

"Анри подходит под требования, которые предъявляются к тренерам АПЛ. Они очень любит "Арсенал", а также является ответственным и серьезным человеком. Тьерри всегда готов совершенствоваться. Его знания футбола находятся на уровне Гвардиолы или Кройфа. Мне кажется, что он быстро даст результат", - приводит слова Лапорты The Telegraph.

Напомним, что Анри является одним из кандидатов на замену нынешнего главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

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