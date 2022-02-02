Лапорта: "Барса" хочет воспользоваться правом выкупа Адама Траоре"

Фото: инстаграм Адамы\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на презентации новичка команды Адамы Траоре, который взят в аренду с правом выкупа за 30 миллионов евро у "Вулверхэмптона", заявил, что каталонский клуб хочет воспользоваться этой опцией.

"Адама взят в аренду до конца сезона, но "Барселона" хочет воспользоваться опцией выкупа. Поэтому я благодарю его за те усилия, которые он приложил, чтобы перейти в "Барсу".

Клуб всегда будет принимать его во внимание", - сказал Лапорта.

Отметим, что Адама Траоре будет выступать в "Барсе" под 11-м номером.

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