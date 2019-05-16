Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"

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Лапорта: "Большинство фанатов "Барселоны" не хотят видеть Гризманна в команде"

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что болельщики каталонской команды не поддерживают возможный трансфер нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Думаю, большинство фанатов не хотят видеть его в команде. Прежде всего из-за его цены, которая, по-моему, завышена. Мне кажется, есть другие футболисты, способные оказывать большое влияние на игру, которые могут делать то, что мог бы дать "Барселоне" Гризманн. Но если он перейдёт, то все каталонцы поддержат его, как это случалось с другими игроки", - цитирует Лапорту Marca.

Напомним, что переход 28-летнего Гризманна обойдётся заинтересованному клубу в 120 миллионов евро.

Помимо "Барселоны" на звёздного француза претендуют "Бавария" и ПСЖ.

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