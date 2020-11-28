Лапорта будет участвовать в выборах президента "Барселоны"

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Лапорта будет участвовать в выборах президента "Барселоны"

Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорт все-таки примет участие в новых выборах.

Как сообщает Mundo Deportivo, Лапорта представит свой проект и команду в понедельник, 30 ноября. Отмечается, что в команде будут экс-члены  совета директоров "Барселоны", которые работали с Лапортой до 2010 года.

Лапорта был президентом "Барсы" с 2003 по 2010 год. За это время клуб выиграл 12 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.

На данный момент зарегистрировано 8 кандидатов. Выборы президента состоятся в январе 2021 года.

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