Лапорта: "Чтобы сохранить Месси, "Барселоне" нужно срочно избавиться от Бартомеу"



Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта вновь раскритиковал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу.

"Если мы хотим, чтобы Месси оставался счастлив в "Барселоне", нам нужно срочно избавиться от Бартомеу", - написал Лапорта в твиттере.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за 30-летнего Месси полную сумму отступных, которая составляет 300 миллионов евро.

Напомним, что Лапорта намерен вновь стать президентом каталонского клуба.

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