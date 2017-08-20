Лапорта: "Чтобы сохранить Месси, "Барселоне" нужно срочно избавиться от Бартомеу"

Теги барселоналионель месси

Лапорта: "Чтобы сохранить Месси, "Барселоне" нужно срочно избавиться от Бартомеу"
Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта вновь раскритиковал нынешнего главу клуба Жозепа Бартомеу

"Если мы хотим, чтобы Месси оставался счастлив в "Барселоне", нам нужно срочно избавиться от Бартомеу", - написал Лапорта в твиттере.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за 30-летнего Месси полную сумму отступных, которая составляет 300 миллионов евро.

Напомним, что Лапорта намерен вновь стать президентом каталонского клуба.

Не пропустите: Месси без компании: "Барселона" стартует в Ла Лиге с домашнего матча против "Бетиса". | http://soccernews.ru

комментарии
Flamenco

ЛАПОРТА ПРАВ! БАРТОМЕУ ИУДА, ШАКАЛ ТРАНШЕЙНЫЙ

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ГЕНА

срочно гнать бартомеу ,он позорит барселону. а вот лапорта просто необходим ,он влюблен в футбол и при нем всегда команда была на высшем уровне

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ГОСТЬ

ДА

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