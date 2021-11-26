Лапорта: "Чудо произойдёт - "Барселона" победит "Баварию"

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Баварии".

"Победа над "Баварией" возможна. Чудо произойдёт, я в этом убеждён. Мы победим", - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

"Барса" сыграет с "Баварией" в Мюнхене 8 декабря. Если "сине-гранатовые" не возьмут три очка, то будут зависеть от результата параллельного матча между "Бенфикой" и киевским "Динамо".

В первом круге группового этапа ЛЧ "ротен" разгромили соперника со счётом 3:0 на "Камп Ноу".

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