Лапорта еще не предоставил финансовые гарантии, чтобы стать президентом "Барселоны"

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Лапорта еще не предоставил финансовые гарантии, чтобы стать президентом "Барселоны"Жоан Лапорта, который победил на выборах президента "Барселоны", все еще не может официально вступить в должность. У функционера остался один день на разрешение проблемы, сообщает Sport.es.

Лапорта до сих пор не предоставил финансовые гарантии руководству Ла Лиги. Речь идет о сумме 124,6 миллиона евро.

Пока у Лапорты есть только 50 миллионов, остальную сумму он старается привлечь за счет кредитов от банка Sabadell. 

Напомним, Лапорта уже был президентом клуба с 2003 по 2010 год. 8 марта 2021 года он снова победил на выборах.

"Барселона" располагается на второй строчке в турнирной таблице Чемпионата Испании, набрав 59 очков. Отрыв от идущего первым "Атлетико" составляет 4 балла.

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