Лапорта: "Если "Барса" продаст Месси - это будет исторической ошибкой"
Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу того, что новый главный тренер команды Рональд Куман сообщил форварду Луису Суаресу, что не рассчитывает на него.
"Они сказали Суаресу об этом по телефону? Кажется, это проявление трусости со стороны президента и неуважение. Такое поведение неприемлемо и наносит ущерб имиджу клуба.
Подозреваю, что они хотят продать Месси, что стало бы исторической ошибкой. Бедная "Барса" в руках этих некомпетентных руководителей", - цитирует Лапорту Marca.
Ранее сообщалось, что "Интер", "МЮ" и "Ман Сити" хотят купить аргентинца. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до 2021 года.
Не пропустите: Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"| http://soccernews.ru
главное
-
TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"
-
Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"
-
Пирло сообщил, что Игуаин покинет "Ювентус" в ближайшие дни
-
В "Тамбове" подтвердили возможную аренду экс-форварда "Ювентуса"
-
Матчи Суперкубка УЕФА могут пройти при частичном присутствии зрителей
Лента новостей
-
1
Линекер: "Будет ужасно, если дело закончится судом между "Барселоной" и Месси"
-
"Локомотив" отреагировал на решение Лионеля Месси покинуть "Барселону"
-
Иван Ракитич вернется в "Севилью"
-
"Реал" стал победителем юношеской Лиги Чемпионов
-
Пуйоль прокомментировал информацию о желании Месси уйти из "Барселоны"
-
"Барселона" намерена заблокировать уход Месси
-
Харри Магуайр приговорен судом Греции к тюремному сроку
-
2
"Барселона" подтвердила информацию о желании Месси сменить клуб
-
Вирджил ван Дейк получил серьезную травму лица в товарищеском матче (фото)
-
"Сочи" на 92-й минуте вырвал победу над "Тамбовом"
-
3
TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"
-
Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"
-
Главный тренер "Сочи" Федотов рассказал, в какой роли видит Попова в команде
-
Педро Родригес стал игроком "Ромы"
-
"Зальцбург" и "Ливерпуль" сыграли вничью в товарищеском матче. Брюстер оформил дубль
-
3
Лапорта: "Если "Барса" продаст Месси - это будет исторической ошибкой"
-
1
Кавани может продолжить карьеру в "Реале"
-
3
Deportes Cuarto: "МЮ" хочет подписать Месси, если он решит покинуть "Барсу"
-
Павлюченко: "Хочется видеть Соболева в сборной, но Дзюба на голову выше Саши"
-
Форвард "Динамо" Филипп поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14