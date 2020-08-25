Лапорта: "Если "Барса" продаст Месси - это будет исторической ошибкой"

Экс-президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по поводу того, что новый главный тренер команды Рональд Куман сообщил форварду Луису Суаресу, что не рассчитывает на него.

"Они сказали Суаресу об этом по телефону? Кажется, это проявление трусости со стороны президента и неуважение. Такое поведение неприемлемо и наносит ущерб имиджу клуба.

Подозреваю, что они хотят продать Месси, что стало бы исторической ошибкой. Бедная "Барса" в руках этих некомпетентных руководителей", - цитирует Лапорту Marca.

Ранее сообщалось, что "Интер", "МЮ" и "Ман Сити" хотят купить аргентинца. Его контракт с "Барселоной" рассчитан до 2021 года.

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