Лапорта готов вернуться на пост президента "Барселоны"

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Лапорта готов вернуться на пост президента "Барселоны"

Жоан Лапорта намерен побороться за пост президента "Барселоны" на выборах 2021 года.

Напомним, что 57-летний испанец уже руководил каталонским клубом с 2003 по 2010 год и за этот период "сине-гранатовые" выиграли 14 трофеев.

"Сложившаяся ситуация заставляет нервничать. Сейчас я собираю людей, которым доверяю. Мы должны серьёзно подумать о том, как изменить экономическое положение "Барселоны". Клуб находится в очень деликатной ситуации", - приводит слова Лапорты Goal.com.

Сейчас президентом "Барсы" является Жозеп Бартомеу.

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