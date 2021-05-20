Лапорта хочет назначить Райкарда на пост главного тренера "Барселоны"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Как сообщает Mundo Deportivo, экс-главный тренер "Барселоны" Франк Райкард может вернуться в каталонский клуб.
По информации источника, кандидатура голландского специалиста обсуждается в руководстве "блауграны".
Напомним, что Райкард стал первым тренером, приглашенным президентом клуба Жоаном Лапортой в 2003 году.
Также утверждается, что к Райкарду хорошо относятся лидеры "Барсы", а также бывшие футболисты клуба, которые поддерживают контакт с Лапортой.
Отмечается, что при таком раскладе Хави, сейчас работающий с катарским "Аль-Саддом", может стать главным тренером "Барселоны Б", а уже потом возглавить основную команду.
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|Бетис
|20
|27
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|Эйбар
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|20
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