Лапорта хочет пригласить в "Барселону" немецкого тренера

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта предпочитает искать преемника для главного тренера команды Рональда Кумана среди специалистов из Германии.

По информации Mundo Deportivo, руководитель "блауграны" является ценителем немецкой тренерской школы.

Больше всего Лапорте нравится работа Томаса Тухеля ("Челси"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Юлиана Нагельсманна ("Бавария") и Ханса-Дитера Флика (сборная Германии), однако все эти наставники недоступны из-за долгосрочных контрактов.

Запасным вариантом для "Барсы" может стать Ральф Рангник, руководящий сейчас отделом спорта и развития в московском "Локомотиве".

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