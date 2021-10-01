Лапорта хочет пригласить в "Барселону" немецкого тренера
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта предпочитает искать преемника для главного тренера команды Рональда Кумана среди специалистов из Германии.
По информации Mundo Deportivo, руководитель "блауграны" является ценителем немецкой тренерской школы.
Больше всего Лапорте нравится работа Томаса Тухеля ("Челси"), Юргена Клоппа ("Ливерпуль"), Юлиана Нагельсманна ("Бавария") и Ханса-Дитера Флика (сборная Германии), однако все эти наставники недоступны из-за долгосрочных контрактов.
Запасным вариантом для "Барсы" может стать Ральф Рангник, руководящий сейчас отделом спорта и развития в московском "Локомотиве".
Не пропустите: Еще два тренера вошли в шорт-лист "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Спартака"
-
Поль Погба сменил имидж
-
Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре
-
Николич высказался о спаде "Локомотива"
-
Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи"
-
РПЛ назвала лучшего тренера сентября
-
Вернер задумался об уходе из "Челси"
-
Витория прокомментировал травму Понсе
-
Промес - среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Старридж нашёл новый клуб после 1,5-годичной паузы в карьере
-
Бывшего гендиректора "Тамбова" задержали по делу о мошенничестве: подробности
-
Лапорта хочет пригласить в "Барселону" немецкого тренера
-
Впервые за 32 года "Спартак" обыграл итальянскую команду в еврокубках
-
Сарри прокомментировал победу "Лацио" над "Локомотивом" в Лиге Европы
-
80-летнего Пеле выписали из больницы
-
Россия поднялась на 30-е место в рейтинге УЕФА
-
Главные новости дня: 30 сентября
-
Два клуба АПЛ поборются за Мане
-
Кейн - третий футболист, сделавший хет-трик в трех еврокубках
-
Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты Лиги Европы 30 сентября
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14