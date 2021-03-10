Лапорта хочет сменить название дубля "Барселоны"

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Лапорта хочет сменить название дубля "Барселоны"Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен изменить название дубля команды "Барселона Б". Как сообщает El Mundo Deportivo, команда снова будет называться "Барселона Атлетик".

Дубль каталонцев появился с 1970 году и носил именно такое имя. В 1990 году название сменили на "Барселона Б" по тогдашнему закону Испанской футбольной ассоциации. Все дубли команд и дочерние клубы должны были взять названия главных клубов.

В 2008 году Лапорта, который в то время был президентом "Барселоны", вернул дублю название "Барселона Атлетик", но его преемник Сандро Россель спустя два года снова добавил литеру Б.

"Барселона Б" выступает в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе Испании.

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