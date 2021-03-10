Лапорта хочет сменить название дубля "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен изменить название дубля команды "Барселона Б". Как сообщает El Mundo Deportivo, команда снова будет называться "Барселона Атлетик".
Дубль каталонцев появился с 1970 году и носил именно такое имя. В 1990 году название сменили на "Барселона Б" по тогдашнему закону Испанской футбольной ассоциации. Все дубли команд и дочерние клубы должны были взять названия главных клубов.
В 2008 году Лапорта, который в то время был президентом "Барселоны", вернул дублю название "Барселона Атлетик", но его преемник Сандро Россель спустя два года снова добавил литеру Б.
"Барселона Б" выступает в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе Испании.
Читать также: "Барселона" сегодня сделала Агуэро предложение о контракте | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Клуб Роналду в пятый раз вылетел из ЛЧ после 1/8 финала. Список всех неудач португальца
-
Черчесов и штаб сборной России получат огромные премиальные за победы в контрольных матчах
-
"Барселона" сегодня сделала Агуэро предложение о контракте
-
Хавбек "Спартака" попал в число лучших молодых талантов Европы по итогам недели
-
Варан хочет покинуть "Реал"
Лента новостей
-
Черчесов высказался о будущем Дзюбы в сборной России
-
Corriere dello Sport поставил Роналду худшую оценку в "Ювентусе" за игру против "Порту"
-
Фабиански продлил контракт с "Вест Хэмом"
-
Сульшер заявил, что Рэшфорд и Погба вряд ли сыграют с "Миланом"
-
У "Реала" есть список игроков, которых могут купить после ухода Варана
-
Пирло заявил, что не беспокоится об отставке
-
Лапорта хочет сменить название дубля "Барселоны"
-
1
Клуб Роналду в пятый раз вылетел из ЛЧ после 1/8 финала. Список всех неудач португальца
-
Суд Милана: "Робиньо подверг жертву унижению перед изнасилованием"
-
Наследный принц Саудовской Аравии не будет покупать "Ньюкасл"
-
"Локомотив" покинули около 20 сотрудников
-
Онопко вспомнил момент в карьере, за который ему все еще стыдно
-
Фанаты ПСЖ не давали спать игрокам "Барселоны" перед матчем
-
"Манчестер Сити" предложил Де Брюйне новый контракт
-
1
Клопп назвал причины, по которым "Ливерпуль" может выиграть Лигу Чемпионов
-
Ограбили вратаря "Эвертона". У преступников был мачете
-
Артета считает, что "Арсеналу" нельзя недооценивать "Олимпиакос"
-
Черчесов и штаб сборной России получат огромные премиальные за победы в контрольных матчах
-
Онопко сравнил Васина с Беккенбауэром
-
Из-за скандала Гиггза временно отстранили от руководства сборной Уэльса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18