Лапорта хочет сменить название дубля "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта намерен изменить название дубля команды "Барселона Б". Как сообщает El Mundo Deportivo, команда снова будет называться "Барселона Атлетик".

Дубль каталонцев появился с 1970 году и носил именно такое имя. В 1990 году название сменили на "Барселона Б" по тогдашнему закону Испанской футбольной ассоциации. Все дубли команд и дочерние клубы должны были взять названия главных клубов.

В 2008 году Лапорта, который в то время был президентом "Барселоны", вернул дублю название "Барселона Атлетик", но его преемник Сандро Россель спустя два года снова добавил литеру Б.

"Барселона Б" выступает в Сегунде Б, третьем по силе дивизионе Испании.