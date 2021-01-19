Лапорта хочет сохранить Месси в "Барселоне"

Жоан Лапорта, один из кандидатов на пост президента "Барселоны", высказался о будущем Лионеля Месси в команде.

"То, что выборы были перенесены может повредить клубу. Необходимо максимально быстро выбрать Президента и сформировать совет директоров, если мы хотим, чтобы Месси остался в "Барселоне".

Я полностью уверен, что он хочет остаться. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное для этого", — цитирует Лапорту Onda Cero.

Напомним, СМИ сообщали о том, что выборы президента "Барсы" могут перенести на другую дату. Это связано с опасениями, что ситуация с коронавирусом в Каталонии не наладится. На данный момент выборы запланированы на 24 января.