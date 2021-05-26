Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в "Барселону"

Фото: инстаграм Гвардиолы

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассматривает вариант с приглашением Хосепа Гвардиолы на пост тренера.

По сведениям Mundo Deportivo, тренер "Манчестер Сити" является приоритетным вариантом для Лапорты. Лапорта думает, что сможет убедить Гвардиолу вернуться в "Барсу", если тот выиграет Лигу Чемпионов с "Сити".

Стоит отметить, что контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года.

Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год. Под его руководством клуб завоевал 14 трофеев, в том числе две ЛЧ.

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