Лапорта хочет вернуть Гвардиолу в "Барселону"
Фото: инстаграм Гвардиолы
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассматривает вариант с приглашением Хосепа Гвардиолы на пост тренера.
По сведениям Mundo Deportivo, тренер "Манчестер Сити" является приоритетным вариантом для Лапорты. Лапорта думает, что сможет убедить Гвардиолу вернуться в "Барсу", если тот выиграет Лигу Чемпионов с "Сити".
Стоит отметить, что контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до лета 2023 года.
Гвардиола возглавлял "Барсу" с 2008 по 2012 год. Под его руководством клуб завоевал 14 трофеев, в том числе две ЛЧ.
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