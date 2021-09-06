Лапорта хотел вернуть Неймара летом

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта после побед на выборах весной предпринимал попытку вернуть бразильского форварда Неймара.

Как сообщает Жорди Басте, президент отправлял своих представителей к бразильцу.

По информации источника, сам футболист очень хотел вернуться и играть с Месси, но когда через два дня отец Неймара получил от руководителя ПСЖ 20 миллионов евро, все закончилось.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро.

Также не пропустите: Французский футболист умер после 39-летней комы. | http://soccernews.ru