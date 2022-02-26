Лапорта и Райола обсудили возможный трансфер Холанда

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд остаётся трансферной целью "Барселоны".

По информации журналиста Фабрицио Романо, президент каталонского клуба Жоан Лапорта 16 февраля встречался с агентом 21-летнего футболиста Мино Райолой в Монако.

Стороны обсуждали потенциальный переход звёздного норвежца летом 2022 года.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда. | http://soccernews.ru