Лапорта исключил трансфер Холанда в "Барселону"

Фото: твиттер Холанда\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта в интервью радиостанции RAC1 высказался о возможности трансфера нападающего Эрлинга Холанда в каталонский клуб, отвечая на вопрос о сравнении норвежца с Килианом Мбаппе.

Эрлинг Холанд или Килиан Мбаппе?

"Тот, кто хочет играть в "Барсе". Тот, кто хочет попасть сюда, должен показать, что он действительно хочет попасть сюда.

Я получил от Холанда экономические условия, которые мы не примем ни при каких обстоятельствах", - сказал Лапорта.

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