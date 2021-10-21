Лапорта мечтает о составе из собственных воспитанников

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Лапорта мечтает о составе из собственных воспитанниковФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мечтами увидеть 11 воспитанников Ла Масии в стартовом составе первой команды.

"11 воспитанников Ла Масии в старте – это была бы мечта, ставшая реальностью.

Нужно привлекать игроков подходящего для команды уровня. Было бы здорово, если бы они были нашими кантерано", – сказал Лапорта.

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