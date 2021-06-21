Лапорта мечтает о связке Месси-Роналду в "Барселоне"

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Лапорта мечтает о связке Месси-Роналду в "Барселоне"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Как сообщает Хавьер Маталланас из издания AS, президент "Барселоны" Жоан Лапорта мечтает о том, чтобы создать в "Барселоне" связку Роналду с Месси.

По информаии источника, президент каталонцев и его помощники уже планируют приобретение португальца, будущее которого в "Ювентусе" находится под большим вопросом после возращения Аллегри на пост главного тренера туринцев.

Лапорта намерен предложить "старой синьоре" за Роналду двух футболистов: Антуана Гризманна, Серджи Роберто или Филиппе Коутиньо, будущее которых в каталонском гранде остается неопределенным.

По словах журналиста, в случае подписания Роналду и его связки с Месси выручка "Барселоны" может увеличится в два раза, что с запасом покроет расходы на трансфер.

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