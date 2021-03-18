Лапорта - Месси: "Лео, извини, но я люблю тебя - и "Барса" любит"
Фото твиттер "Барселоны"
Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта на церемонии вступления в должность обратился к капитану команды Лионелю Месси.
Контракт 33-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в июне.
"Я постараюсь убедить тебя остаться. Прости, Лео, я сделаю всё, что в моих силах. Потому что ты лучший футболист в истории. Лео, извини, но я люблю тебя - и "Барса" любит. Если бы наш стадион был полон, я уверен, что ты не смог бы уйти. Впрочем, мы примем любое твоё решение, каким бы оно не было", - сказал Лапорта.
В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 36 матчей, забил 27 голов и сделал 12 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14