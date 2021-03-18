Лапорта - Месси: "Лео, извини, но я люблю тебя - и "Барса" любит"

Фото твиттер "Барселоны"

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта на церемонии вступления в должность обратился к капитану команды Лионелю Месси.

Контракт 33-летнего аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в июне.

"Я постараюсь убедить тебя остаться. Прости, Лео, я сделаю всё, что в моих силах. Потому что ты лучший футболист в истории. Лео, извини, но я люблю тебя - и "Барса" любит. Если бы наш стадион был полон, я уверен, что ты не смог бы уйти. Впрочем, мы примем любое твоё решение, каким бы оно не было", - сказал Лапорта.

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 36 матчей, забил 27 голов и сделал 12 ассистов.

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