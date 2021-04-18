Лапорта: "Месси - лучший в мире, он крепко связан с клубом"

Фото: twitter.com/fcbarcelona

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал комментарии после победы в финале Кубка Испании над "Атлетиком" (4:0).

"Это был потрясающий финал против хорошего соперника. Футболистам требовалось это. Мы ради за футболистов, тренерский штаб и болельщиков. Надеюсь, это будет первый кубок в длинной череде кубков.

Месси - лучший в мире, он крепко связан с клубом. Я уверен, что он хочет остаться, и мы приложим все усилия в пределах наших возможностей, чтобы он остался. Сегодня мы увидели, что его поддерживает великолепная команда. Это был замечательный футбол.

Мы давно не праздновали взятие трофея, очень хотели снова выиграть. Куман и его команда отлично справляются. Я очень рад за них", - приводит слова Лапорты Marca.

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