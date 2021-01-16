Лапорта: "Месси счастлив в "Барселоне" и сделает всё, чтобы остаться"

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Лапорта: "Месси счастлив в "Барселоне" и сделает всё, чтобы остаться"

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси связывает своё будущее с каталонским клубом.

"Сейчас Месси полностью сосредоточен на чемпионской гонке в Примере и противостоянии с ПСЖ в Лиге Чемпионов. Я вижу, что он счастлив в "Барсе" и наслаждается временем в клубе. Знаю, что он хочет остаться и сделает всё для команды. А клуб пока сможет подготовить для него подходящий контракт", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, что действующее соглашение звёздного аргентинца с "блауграной" истекает ближайшим летом.

33-летний Месси в текущем сезоне сыграл за "Барселону" 21 матч, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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