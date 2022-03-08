Лапорта: "Мне стоило раньше уволить Кумана из "Барселоны"

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Лапорта: "Мне стоило раньше уволить Кумана из "Барселоны"

Фото твиттер Рональда Кумана

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил сожаление в связи с поздним увольнением Рональда Кумана с поста главного тренера.

Напомним, что "сине-гранатовые" объявили о прекращении сотрудничества с голландским специалистом 28 октября. Тогда команда шла на 9-м месте в Ла Лиге.

"У меня были сомнения насчёт Кумана ещё в конце прошлого сезона. Но Рональд хотел продолжить работу, и я дал ему шанс как легенде клуба. В какой-то момент мы увидели, что дела всё хуже, и нужно было принимать решение. Оглядываясь назад, думаю, мне стоило принять его раньше. Я должен был прислушаться к своей интуиции.

Если Куман обиделся на меня, надеюсь, это пройдёт. Хави справляется великолепно. Он любит клуб, знает его, обожает футбол. Я убеждён, что он будет нашим тренером на многие годы и подарит нам много радости", - приводит слова Лапорты AS.

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