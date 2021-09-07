Лапорта: "Мы не общались с Месси после его ухода из "Барселоны"

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Лапорта: "Мы не общались с Месси после его ухода из "Барселоны"

Фото твиттер Жоана Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта признался, что не разговаривал с форвардом Лионелем Месси после его трансфера в ПСЖ.

"Мы разработали предварительное соглашение о контракте с Лео, но Ла Лига его не приняла. Мы не общались с Месси после его ухода. Клуб будет всегда благодарен ему", - сказал Лапорта.

Напомним, что 34-летний аргентинец покинул "Барсу" около месяца назад, хотя де-факто он был свободным агентом с 30 июня.

Месси всю карьеру выступал за "сине-гранатовых", в его активе 778 матчей, 672 гола, 305 ассистов и 35 выигранных трофеев.

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