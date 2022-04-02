Лапорта назвал цель Суперлиги

1 Теги суперлига (европейская)жоан лапортафлорентино перес

Лапорта назвал цель Суперлиги

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о целях, которые преследует европейская Суперлига.

"Мы продолжаем, продвигаем проект вместе с Флорентино Пересом, с которым я часто общаюсь.

Это способ спасти европейский футбол. Очевидно, что мы должны вписать проект в рамки европейского футбола, не разрушая при этом национальные лиги. Они имеют фундаментальное значение для нас.

Мы не можем допустить, чтобы европейский футбол оказался в руках государств, не входящих в Европейский союз. Понятно, что у ПСЖ и "Манчестер Сити" есть печатный станок, и мы боремся против этого.

Не только три клуба поддерживают нас, но и те, которые хранят молчание (английские - прим.)", – сказал Лапорта для TVE.

Также не пропустите: Нойер поделился мнением о попадании на сборную Испании в групповом этапе ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Во, дебил!

Ответить

главное

Календарь матчей ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов