Лапорта назвал цель Суперлиги

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о целях, которые преследует европейская Суперлига.

"Мы продолжаем, продвигаем проект вместе с Флорентино Пересом, с которым я часто общаюсь.

Это способ спасти европейский футбол. Очевидно, что мы должны вписать проект в рамки европейского футбола, не разрушая при этом национальные лиги. Они имеют фундаментальное значение для нас.

Мы не можем допустить, чтобы европейский футбол оказался в руках государств, не входящих в Европейский союз. Понятно, что у ПСЖ и "Манчестер Сити" есть печатный станок, и мы боремся против этого.

Не только три клуба поддерживают нас, но и те, которые хранят молчание (английские - прим.)", – сказал Лапорта для TVE.

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