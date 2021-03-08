Лапорта назвал имя нового спортивного директора "Барселоны"

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Лапорта назвал имя нового спортивного директора "Барселоны"

Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что он намерен назначить Матеу Алемани на пост спортивного директора каталонского клуба.

"Мы хотим использовать Алемани на посту руководителя футбольного департамента. Он будет представлять интересы "Барселоны" в Ла Лиге, Федерации футбола Испании и в мире", - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

58-летний Алемани ранее был президентом "Мальорки" и генеральным директором "Валенсии".

Напомним, что в период работы бывшего президента "Барселоны" Жозепа Бартомеу спортивным директором клуба был Эрик Абидаль.

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