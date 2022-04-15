Лапорта назвал позором ситуацию с большим количеством фанатов "Айнтрахта" на "Камп Ноу"

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Лапорта назвал позором ситуацию с большим количеством фанатов "Айнтрахта" на "Камп Ноу"

Фото: твиттер "Айнтрахта"\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с большим количеством фанатов "Айнтрахта" на "Камп Ноу" в ответном матче (2:3) в 1\4 финала Лиги Европы.

"То, что случилось на трибунах, – позор, который нельзя повторять. Мы должны оценить имеющуюся информацию, чтобы принять меры. 

Нам придется быть строже и не допускать определенных вещей. Мне, болельщику "Барселоны", стыдно.

Мне было неловко от того, что я увидел на трибунах. Я прошу прощения, это очень серьезно. Произошедшее необычно, такого не должно было случится", – сказал функционер.

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