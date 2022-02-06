Лапорта назвал причину возвращения Дембеле в заявку "Барселоны"

Теги барселонажоан лапортаусман дембеле

Лапорта назвал причину возвращения Дембеле в заявку "Барселоны"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, почему французский нападающий Усман Дембеле попал в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (4:2).

"Так как "Барселоне" придется платить Дембеле зарплату до 30 июня, то совершенно логичным является его использование в качестве игрока. Мы надеемся, что Усман будет профессионалом, и мы не пожалеем об этом решении", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что Дембеле отказался продлевать с "Барселоной" контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, форвард, скорее всего, покинет клуб в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Ювентус" хочет подписать Дембеле свободным агентом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги

Позор Дортмунда, победа "Баварии", феерия "Байера": результаты 21-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов