Лапорта назвал причину возвращения Дембеле в заявку "Барселоны"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, почему французский нападающий Усман Дембеле попал в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (4:2).

"Так как "Барселоне" придется платить Дембеле зарплату до 30 июня, то совершенно логичным является его использование в качестве игрока. Мы надеемся, что Усман будет профессионалом, и мы не пожалеем об этом решении", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что Дембеле отказался продлевать с "Барселоной" контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, форвард, скорее всего, покинет клуб в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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