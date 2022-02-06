Лапорта назвал причину возвращения Дембеле в заявку "Барселоны"
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, почему французский нападающий Усман Дембеле попал в заявку команды на матч 23-го тура чемпионата Испании с мадридским "Атлетико" (4:2).
"Так как "Барселоне" придется платить Дембеле зарплату до 30 июня, то совершенно логичным является его использование в качестве игрока. Мы надеемся, что Усман будет профессионалом, и мы не пожалеем об этом решении", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, что Дембеле отказался продлевать с "Барселоной" контракт, который истекает ближайшим летом. Таким образом, форвард, скорее всего, покинет клуб в статусе свободного агента.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14