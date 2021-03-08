Лапорта назвал задачи "Барселоны" на ближайшие пять лет

Теги барселонажоан лапорта

Лапорта назвал задачи "Барселоны" на ближайшие пять лет

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта обозначил цели каталонского клуба на период с 2021 по 2026 год.

"Мне бы хотелось видеть "Барсу" на новом "Камп Ноу". Также нужно сохранить Месси и оздоровить клуб с экономической точки зрения. Что касается спортивной составляющей, то я рассчитываю на один или два трофея Лиги Чемпионов", - приводит слова Лапорты Marca.

Он уже занимал пост президента "блауграны" с 2003 по 2010 год. В этот период команда четыре раза становилась чемпионом Испании и дважды выиграла Лигу Чемпионов.

За Лапорту проголосовали 54,28%, он опередил Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).

Не пропустите: Новый президент "Барселоны" затронул тему будущего Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда

"Реал" может инвестировать более 250 млн евро в трансфер Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов