Лапорта назвал задачи "Барселоны" на ближайшие пять лет

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта обозначил цели каталонского клуба на период с 2021 по 2026 год.

"Мне бы хотелось видеть "Барсу" на новом "Камп Ноу". Также нужно сохранить Месси и оздоровить клуб с экономической точки зрения. Что касается спортивной составляющей, то я рассчитываю на один или два трофея Лиги Чемпионов", - приводит слова Лапорты Marca.

Он уже занимал пост президента "блауграны" с 2003 по 2010 год. В этот период команда четыре раза становилась чемпионом Испании и дважды выиграла Лигу Чемпионов.

За Лапорту проголосовали 54,28%, он опередил Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).

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