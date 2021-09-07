Лапорта не исключил переход Кольядо из "Барселоны" в клуб РПЛ
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта порассуждал о будущем полузащитника Алекса Кольядо.
"Это необыкновенный парень с магией и талантом. Мы бы хотели, чтобы он играл, а не просто тренировался. Посмотрим, трансферное окно в России и Турции ещё не закрылось", - цитирует Лапорту Marca.
Кольядо является воспитанником "Барсы", за главную команду дебютировал в мае 2019 года, в его активе 2 матча.
Контракт хавбека с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.
Не пропустите: Лапорта прокомментировал уход Гризманна из "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Президент ФИФА прокомментировал отмену скандального матча Бразилия - Аргентина
-
Гендиректор "Спартака" оценил летнюю трансферную кампанию клуба
-
Лунев объяснил свой отказ возвращаться в "Зенит"
-
Лапорта не исключил переход Кольядо из "Барселоны" в клуб РПЛ
-
Карпин: "Среди игроков сборной России разочарований пока не было"
-
"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве
-
"Интер" хочет бесплатно подписать хавбека "Баварии"
-
Лапорта прокомментировал уход Гризманна из "Барселоны"
-
"Милан" внёс Кастильехо в заявку на сезон после срыва его перехода в ЦСКА
-
Крал: "Спартак" - самый большой клуб России"
-
Гражданам Украины запретили посещать матч "Шериф" - "Шахтёр"
-
Лапорта: "Мы не общались с Месси после его ухода из "Барселоны"
-
Президент УЕФА высказался о попытке создать Суперлигу
-
Главные новости дня: 6 сентября
-
Карпин рассказал, как он относится к работе в сборной
-
"Челси" и "Тоттенхэм" планируют провести дерби с нулевым углеродным следом
-
Крал назвал игрока "Спартака", которого он бы забрал с собой в "Вест Хэм"
-
Президент Бразилии пытался возобновить матч с Аргентиной
-
УЕФА снял запрет на посещение болельщиками выездных матчей
-
1
Сане может перейти в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14