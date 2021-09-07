Лапорта не исключил переход Кольядо из "Барселоны" в клуб РПЛ

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Лапорта не исключил переход Кольядо из "Барселоны" в клуб РПЛ

Фото инстаграм Алекса Кольядо

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта порассуждал о будущем полузащитника Алекса Кольядо.

"Это необыкновенный парень с магией и талантом. Мы бы хотели, чтобы он играл, а не просто тренировался. Посмотрим, трансферное окно в России и Турции ещё не закрылось", - цитирует Лапорту Marca.

Кольядо является воспитанником "Барсы", за главную команду дебютировал в мае 2019 года, в его активе 2 матча.

Контракт хавбека с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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