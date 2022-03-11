Лапорта не считает "Барселону" фаворитом в гонке за Холандом

Теги барселонажоан лапортаборуссия дортмундэрлинг холандманчестер ситичелситрансферы

Лапорта не считает "Барселону" фаворитом в гонке за Холандом

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не уверен в летнем трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Mundo Deportivo, руководитель каталонского клуба считает, что в гонке за звёздным футболистом лидирует "Манчестер Сити".

При этом Лапорта перестал воспринимать "Челси" как конкурента из-за санкций британского правительства против "синих".

В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" хочет усилиться нападающим "Милана". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара"

"Интернасьонал" арендовал хавбека "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов