Лапорта не считает "Барселону" фаворитом в гонке за Холандом

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не уверен в летнем трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации Mundo Deportivo, руководитель каталонского клуба считает, что в гонке за звёздным футболистом лидирует "Манчестер Сити".

При этом Лапорта перестал воспринимать "Челси" как конкурента из-за санкций британского правительства против "синих".

В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

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