Лапорта о Месси: "Есть проблема с финансовым фэйр-плей, но мы уверены, что решим ее"
Фото: инстаграм Лапорты
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился информацией о ситуации с Лионелем Месси.
"Футболист сказал, что хочет остаться в клубе, тут сомнений нет. Мы движемся вперед в переговорах, все хотят увидеть один и тот же результат. Это мечта, которую мы хотим сделать явью. Надеюсь, подписание контракта вскоре произойдет.
Нам необходимо следовать определенным правилам, это понятно. Однако мы уверены, что сможем или сократить зарплатную ведомость, или найти формулу, устраивающую Ла Лигу.
В Ла Лиге по этому поводу настроены доброжелательно, ее президент - первый, кто хочет видеть в чемпионате больших футболистов вроде Депая. Есть проблема с финансовым фэйр-плей, но мы уверены, что решим ее", - приводит слова Лапорты RMC Sport.
Напомним, что с 1 июля Месси является свободным агентом.
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