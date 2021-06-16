Лапорта о продлении контракта с Месси: "Я не приму отказ"

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Лапорта о продлении контракта с Месси: "Я не приму отказ" Фото: инстаграм Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта очередной раз высказался на тему продления контракта с капитаном команды Лионелем Месси.

"Я спокоен, все идет хорошо. Я уверен, что Месси продолжит выступать на "Камп Ноу". Я не приму отказ. Сохранить Месси нелегко, однако если совпадет ряд условий, то он останется. С точки зрения финансовых условий Месси все предельно упростил. Однако есть и ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей.

Я считаю, что с подписанием нового контракта все продвигается хорошо, однако как все завершится - не знаю", - приводит слова Лапорты журналист Альфредо Мартинес.

Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истекает 30 июня.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хо-хо! Ну дед даёт вообще!Ну, у Барсы были принципы: название стадиона, майки без спонсора, только каталанцы... Началось с того, что начали набирать в команду всех подряд (чего не сделал Атлетик), потом 3 раза обновили трансферный рекорд (если не ошибаюсь). Продолжили спонсором на майке (как тут плевались в адрес всех соперников раньше, а теперь никто не шутит про свой любимый клуб в стиле "катарцы из Барселоны", проглотили "болелы"). Теперь продают название стадиона. Да еще и обмануть мир пытаются ) Ничего святого у Барсы, к сожалению, давно не осталось. Особенно после того, как Месси на одном месте вертел девиз "БЧК"

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