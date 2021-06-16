Лапорта о продлении контракта с Месси: "Я не приму отказ"

Фото: инстаграм Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта очередной раз высказался на тему продления контракта с капитаном команды Лионелем Месси.

"Я спокоен, все идет хорошо. Я уверен, что Месси продолжит выступать на "Камп Ноу". Я не приму отказ. Сохранить Месси нелегко, однако если совпадет ряд условий, то он останется. С точки зрения финансовых условий Месси все предельно упростил. Однако есть и ограничения, связанные с финансовым фэйр-плей.

Я считаю, что с подписанием нового контракта все продвигается хорошо, однако как все завершится - не знаю", - приводит слова Лапорты журналист Альфредо Мартинес.

Напомним, что контракт Месси с "Барсой" истекает 30 июня.

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