Лапорта обещает подписать "Барселоне" четырех игроков с мировым именем

Теги барселонамарко верраттидавид алабаантуан гризманнпауло дибала

Лапорта обещает подписать "Барселоне" четырех игроков с мировым именемБывший президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта не против вернуть занимаемую им должность в период с 2003-го по 2008-й годы.

Так, согласно информации испанской прессы, 55-летний юрист уже дал обещание заполучить в команду четырех игроков с мировым именем - Марко Верратти (ПСЖ), Антуана Гризманна ("Атлетико"), Давида Алабу ("Бавария") и Пауло Дибалу ("Ювентус").

Напомним, болельщики в соцсетях требуют отставки Бартомеу. | soccernews.ru

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Лапорта красавец! Бартомеу на помойку, чем быстрее тем лучше!

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