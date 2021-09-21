Лапорта обратился к болельщикам "Барселоны"

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Лапорта обратился к болельщикам "Барселоны"Фото: твиттер Лапорты/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта обратился к фанатам каталонского клуба на фоне слухов о близком увольнении главного тренера команды Рональда Кумана.

"Привет, фанаты "Барселоны", я прошу вас продолжать поддерживать команду. Вы нужны команде, и мы вам очень благодарны за поддержку. Вы знаете, что мы живем в тяжелые времена. Это времена, когда нам нужно, чтобы вы поддержали нас.

Будьте абсолютно уверены, что команда попытается победить в матче против "Кадиса". Я не знаю, что будет, но что бы ни случилось, поддержите команду. Вы нужны команде. Сохраняйте спокойствие, мы точно знаем, что делать, и мы это решим. Спасибо. Visca El Barca!", - написал Лапорта в твиттере.

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