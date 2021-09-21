Лапорта обратился к болельщикам "Барселоны"
Фото: твиттер Лапорты/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта обратился к фанатам каталонского клуба на фоне слухов о близком увольнении главного тренера команды Рональда Кумана.
"Привет, фанаты "Барселоны", я прошу вас продолжать поддерживать команду. Вы нужны команде, и мы вам очень благодарны за поддержку. Вы знаете, что мы живем в тяжелые времена. Это времена, когда нам нужно, чтобы вы поддержали нас.
Будьте абсолютно уверены, что команда попытается победить в матче против "Кадиса". Я не знаю, что будет, но что бы ни случилось, поддержите команду. Вы нужны команде. Сохраняйте спокойствие, мы точно знаем, что делать, и мы это решим. Спасибо. Visca El Barca!", - написал Лапорта в твиттере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14