Лапорта обратился к фанатам "Барселоны" после возвращения на пост президента клуба

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Лапорта обратился к фанатам "Барселоны" после возвращения на пост президента клуба

Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта сделал заявление о своём возвращении в каталонский клуб.

"Спасибо всем, кто поддержал меня на выборах, которые были самыми важными в истории. Особая благодарность нашим футболистам. Многие из них приехали, чтобы проголосовать, и они гордятся этим. "Барса" снова должна быть счастливой и экономически устойчивой. Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем. Для этого нам всем нужно работать вместе, у нас замечательная семья. Самое большое, что мы можем сделать для "Барселоны", - это любить её, любить сильнее, чем когда-либо. Да здравствует "Барса", да здравствует Каталония!" - сказал Лапорта.

Он уже занимал пост президента "блауграны" с 2003 по 2010 год. В этот период команда четыре раза становилась чемпионом Испании и дважды выиграла Лигу Чемпионов.

За Лапорту проголосовали 54,28%, он опередил Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).

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