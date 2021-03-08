Лапорта обратился к фанатам "Барселоны" после возвращения на пост президента клуба
Новоизбранный президент "Барселоны" Жоан Лапорта сделал заявление о своём возвращении в каталонский клуб.
"Спасибо всем, кто поддержал меня на выборах, которые были самыми важными в истории. Особая благодарность нашим футболистам. Многие из них приехали, чтобы проголосовать, и они гордятся этим. "Барса" снова должна быть счастливой и экономически устойчивой. Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем. Для этого нам всем нужно работать вместе, у нас замечательная семья. Самое большое, что мы можем сделать для "Барселоны", - это любить её, любить сильнее, чем когда-либо. Да здравствует "Барса", да здравствует Каталония!" - сказал Лапорта.
Он уже занимал пост президента "блауграны" с 2003 по 2010 год. В этот период команда четыре раза становилась чемпионом Испании и дважды выиграла Лигу Чемпионов.
За Лапорту проголосовали 54,28%, он опередил Виктора Фонта (29,29%) и Тони Фрейшу (8,58%).
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на хавбека "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Кейн и Сон Хын Мин установили новый рекорд АПЛ
-
Лапорта стал президентом "Барселоны"
-
Главные новости дня: 7 марта
-
По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"
-
"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги
Лента новостей
-
Футболистка ЦСКА Коваленко прокомментировала рождение дочери от Глушакова
-
Лапорта обратился к фанатам "Барселоны" после возвращения на пост президента клуба
-
Сергей Ребров отказал ЦСКА из-за отношений между Россией и Украиной
-
Сульшер высказался о победе над "Манчестер Сити"
-
Кейн и Сон Хын Мин установили новый рекорд АПЛ
-
Глушаков раскрыл секрет разгромной победы "Спартака" над "Краснодаром"
-
Ибрагимович не исключил, что продлит контракт с "Миланом"
-
Хави выиграл шестой трофей в тренерской карьере
-
Моуринью прокомментировал разгромную победу "Тоттенхэма" над "Кристал Пэлас"
-
Лапорта стал президентом "Барселоны"
-
Главные новости дня: 7 марта
-
"Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона
-
Дубль Инсинье принес победу "Наполи" над "Болоньей"
-
Федун озвучил задачу, которую поставил перед Тедеско на остаток чемпионата
-
Дубли Бэйла и Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Кристал Пэлас"
-
По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"
-
Промес попал с список сборной Нидерландов на мартовские матчи
-
Джеррард выиграл свой первый тренерский трофей. Фанаты "Рейнджерс" высыпали на улицы
-
Гвардиоле понравился матч с "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение
-
Федун ответил на вопрос о должности Заремы Салиховой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14