Лапорта обсудил с Куманом его будущее

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Как сообщает Mindo Deportivo, президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером команды Роналдом Куманом и его агентом Робом Янсеном.

По информации источника, разговор состоялся на "Камп Ноу" и длился около получаса. Сообщается, что темой разговора стало будущее Кумана в команде.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапорта не собирался спешить с возможным увольнением тренера и сперва хотел оценить финансовые последствия такого шага.

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