Лапорта обсудил с Куманом его будущее

Теги барселонарональд куманжоан лапорта

Лапорта обсудил с Куманом его будущееФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Как сообщает Mindo Deportivo, президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером команды Роналдом Куманом и его агентом Робом Янсеном.

По информации источника, разговор состоялся на "Камп Ноу" и длился около получаса. Сообщается, что темой разговора стало будущее Кумана в команде.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапорта не собирался спешить с возможным увольнением тренера и сперва хотел оценить финансовые последствия такого шага.

Также не пропустите: Эмери высказался перед финалом ЛЕ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эмери высказался перед финалом ЛЕ

Эмери высказался перед финалом ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов