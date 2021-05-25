Лапорта обсудил с Куманом его будущее
Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен
Как сообщает Mindo Deportivo, президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером команды Роналдом Куманом и его агентом Робом Янсеном.
По информации источника, разговор состоялся на "Камп Ноу" и длился около получаса. Сообщается, что темой разговора стало будущее Кумана в команде.
Напомним, ранее сообщалось, что Лапорта не собирался спешить с возможным увольнением тренера и сперва хотел оценить финансовые последствия такого шага.
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