Лапорта обсудил с Райолой возможный переход Холанда в "Барселону"
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает интересоваться норвежским нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом, сообщает Diario Sport.
По сведениям издания, президент каталонского клуба Жоан Лапорта провел беседу с агентом форварда Мино Райолой. Ради покупки норвежца "Барселона" может продать нескольких игроков. Впрочем, приобрести Холанда будет сложно, так как "Боруссия" оценивает его в 150 миллионов евро. Кроме того, футболистом интересуются "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".
В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 31 матч во всех турнирах, забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20