Лапорта обсудил с Райолой возможный переход Холанда в "Барселону"

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает интересоваться норвежским нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жоан Лапорта провел беседу с агентом форварда Мино Райолой. Ради покупки норвежца "Барселона" может продать нескольких игроков. Впрочем, приобрести Холанда будет сложно, так как "Боруссия" оценивает его в 150 миллионов евро. Кроме того, футболистом интересуются "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 31 матч во всех турнирах, забил 33 гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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