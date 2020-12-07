Лапорта объяснил, почему "Барселона" должна сохранить Месси



Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, выставивший свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поделился мнением о будущем в клубе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Я хочу, чтобы Месси остался в "Барселоне". Он делает для клуба намного больше, чем люди думают. Дело не только в спорте. Месси больше, чем лучший футболист в истории. Лео заслуживает свою зарплату. Футболисты, которые приносят команде трофеи, заслуживают, чтобы их ценили. Нельзя забывать то, как сильно Месси любит "Барселону". Мы должны сохранить его", - приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, что 33-летний Месси хотел покинуть "Барселону" по окончании прошлого сезона. Футболист просил клуб досрочно расторгнуть его контракт, который действует до лета 2021 года. Впрочем, прежнее руководство клуба под руководством Жозепа Бартомеу не отпустило аргентинца.

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