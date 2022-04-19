Лапорта объяснил, почему на матче с "Айнтрахтом" было более 30 тысяч немецких болельщиков

Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции рассказал о причинах того, почему на "Камп Ноу" во время ответного матча 1\4 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:3) было более 30 тысяч немецких болельщиков.

"Из Германии билеты пытались купить 27 201 раз. Попыток было много, их число доходило до восьми от одного человека. Система была перегружена.

Мы также заметили, что некоторые владельцы абонементов ими злоупотребили. Это большая часть билетов, оказавшихся в руках немцев. Печально, ведь сложно представить, что человек, который любит "Барсу", отдает свой билет болельщику соперника. Но это произошло, мы проанализируем это.

Я бы хотел отметить, что нынешняя система продажи билетов была введена предыдущим руководством. Мы думали, что механизмы контроля сработают, но в игре против "Айнтрахта" группы, организованные для перепродажи билетов, смогли достичь цели.

Частная охранная система обычно работает, но в этот раз она была перегружена", – сказал Лапорта.

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