Лапорта объяснил, почему на матче с "Айнтрахтом" было более 30 тысяч немецких болельщиков
Фото: твиттер Лапорты\Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта на специальной пресс-конференции рассказал о причинах того, почему на "Камп Ноу" во время ответного матча 1\4 финала Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:3) было более 30 тысяч немецких болельщиков.
"Из Германии билеты пытались купить 27 201 раз. Попыток было много, их число доходило до восьми от одного человека. Система была перегружена.
Мы также заметили, что некоторые владельцы абонементов ими злоупотребили. Это большая часть билетов, оказавшихся в руках немцев. Печально, ведь сложно представить, что человек, который любит "Барсу", отдает свой билет болельщику соперника. Но это произошло, мы проанализируем это.
Я бы хотел отметить, что нынешняя система продажи билетов была введена предыдущим руководством. Мы думали, что механизмы контроля сработают, но в игре против "Айнтрахта" группы, организованные для перепродажи билетов, смогли достичь цели.
Частная охранная система обычно работает, но в этот раз она была перегружена", – сказал Лапорта.
Также не пропустите: "Бавария" продлит контракты с Нойером и его сменщиком Ульрайхом. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Почеттино высказался о своем будущем в ПСЖ
-
"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи
-
Рангник считает, что "Манчестер Юнайтед" нуждается в полной перестройке
-
"Барселона" приложит усилия для трансфера Левандовского
-
"Манчестер Юнайтед" не подпишет Нкунку без Лиги чемпионов
-
Лапорта объяснил, почему на матче с "Айнтрахтом" было более 30 тысяч немецких болельщиков
-
Официально: Роналду из-за смерти сына не сыграет с "Ливерпулем"
-
"Бавария" продлит контракты с Нойером и его сменщиком Ульрайхом
-
Все аргентинцы кроме Месси покинут ПСЖ
-
Каземиро может пропустить матч с "Манчестер Сити"
-
Холанд все еще не имеет соглашения ни с одним клубом
-
"Манчестер Юнайтед" договорился с тен Хагом
-
"Интер" может купить лидера "Айнтрахта"
-
Клопп поделился мнением о голевой засухе Салаха
-
Бускетс поделился ожиданиями от конца сезона в Ла Лиге
-
Моуринью прокомментировал ничью с "Наполи"
-
"Фиорентина" выкупит у "Арсенала" полузащитника
-
Тренер "Кадиса" Гонсалес прокомментировал победу над "Барселоной"
-
Спаллетти высказался о ничьей с "Ромой"
-
Хави прокомментировал поражение от "Кадиса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14