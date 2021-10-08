Лапорта объявил о скором продлении контрактов с двумя лидерами "Барселоны"

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Лапорта объявил о скором продлении контрактов с двумя лидерами "Барселоны" Фото: твиттер "Барселоны"

"Барселона" работает над продлением контрактов с хавбеком Педри и вингером Ансу Фати.

"Переговоры с Фати и Педри идут хорошо. Надеюсь, мы сможем поделиться с вами приятными новостями на следующей неделе", - заявил президент каталонцев Жоан Лапорта.

Действующие соглашения обоих футболистов рассчитаны до лета 2022 года, однако есть пункт о продлении еще на два года.

В этом сезоне Педри провел четыре матча. На счету Фати один гол в трех играх.

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