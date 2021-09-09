Лапорта оценил работу "Барселоны" на трансферном рынке

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Лапорта оценил работу "Барселоны" на трансферном рынке

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

"Мы создаем команду, которая сможет бороться за трофеи. У нас отличный состав, мы будем бороться за победы. "Барселона" имеет в составе талантливых игроков, которые полны мотивации. Теперь нам необходимо добиться сыгранности. Мы сможем конкурировать с другими клубами при поддержке фанатов.

Я доволен работой на трансферном рынке. Наш менеджмент проделал отличную работу в очень трудных условиях. Думаю, что в следующее трансферное окно нам будет проще", - приводит слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, что "Барселона" подписала нападающих Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Люка де Йонга, полузащитника Юсуфа Демира и защитника Эрика Гарсию. При этом каталонский клуб покинули нападающие Лионель Месси и Антуан Гризманн, полузащитники Миралем Пьянич, Матеус Фернандес, Мончу, Франсишку Тринкау и Карлес Аленья, защитники Хуниор Фирпо, Эмерсон, Жан-Клер Тодибо и Хуан Миранда.

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