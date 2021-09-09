Лапорта оценил работу "Барселоны" на трансферном рынке
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.
"Мы создаем команду, которая сможет бороться за трофеи. У нас отличный состав, мы будем бороться за победы. "Барселона" имеет в составе талантливых игроков, которые полны мотивации. Теперь нам необходимо добиться сыгранности. Мы сможем конкурировать с другими клубами при поддержке фанатов.
Я доволен работой на трансферном рынке. Наш менеджмент проделал отличную работу в очень трудных условиях. Думаю, что в следующее трансферное окно нам будет проще", - приводит слова Лапорты Diario Sport.
Напомним, что "Барселона" подписала нападающих Серхио Агуэро, Мемфиса Депая и Люка де Йонга, полузащитника Юсуфа Демира и защитника Эрика Гарсию. При этом каталонский клуб покинули нападающие Лионель Месси и Антуан Гризманн, полузащитники Миралем Пьянич, Матеус Фернандес, Мончу, Франсишку Тринкау и Карлес Аленья, защитники Хуниор Фирпо, Эмерсон, Жан-Клер Тодибо и Хуан Миранда.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14