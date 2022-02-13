Лапорта оценил шансы "Барселоны" выиграть Ла Лигу

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Лапорта оценил шансы "Барселоны" выиграть Ла Лигу

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил мнение, что у каталонского клуба есть шансы выиграть чемпионата Испании в нынешнем сезоне.

"У нас есть шанс на чемпионство после того, как "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом". Я являюсь оптимистом, поэтому считаю, что мы можем стать чемпионами. Я верю, что наше время наступит. Предстоящие матчи с "Эспаньолом", "Валенсией" и "Атлетиком" крайне важны в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Мы можем совершить рывок за титулом, если "Реал" будет терять очки", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

"Барселона", набрав в 22 матчах 38 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Лидером является "Реал", который в 24 матчах набрал 54 очка.

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