Лапорта оценил шансы "Барселоны" выиграть Ла Лигу
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил мнение, что у каталонского клуба есть шансы выиграть чемпионата Испании в нынешнем сезоне.
"У нас есть шанс на чемпионство после того, как "Реал" сыграл вничью с "Вильярреалом". Я являюсь оптимистом, поэтому считаю, что мы можем стать чемпионами. Я верю, что наше время наступит. Предстоящие матчи с "Эспаньолом", "Валенсией" и "Атлетиком" крайне важны в борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Мы можем совершить рывок за титулом, если "Реал" будет терять очки", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
"Барселона", набрав в 22 матчах 38 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Лидером является "Реал", который в 24 матчах набрал 54 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14