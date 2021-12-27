Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"

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Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону" Фото: инстаграм Холанда

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта мечтает о переходе форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро, Лапорта одержим идеей трансфера 21-летнего норвежца.

Лапорта считает, что переход Холанда будет сопоставим с трансфером Роналдиньо в 2003 году.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет быть лидером и ведущим футболистом в своем новом клубе.

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