Лапорта одержим идеей трансфера Холанда "Барселону"
Фото: инстаграм Холанда
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта мечтает о переходе форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Как сообщает журналист Жерар Ромеро, Лапорта одержим идеей трансфера 21-летнего норвежца.
Лапорта считает, что переход Холанда будет сопоставим с трансфером Роналдиньо в 2003 году.
Ранее сообщалось, что Холанд хочет быть лидером и ведущим футболистом в своем новом клубе.
Читайте также: Лапорта намерен не допустить трансфера Холанда в "Реал". | http://soccernews.ru
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