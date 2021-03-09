Лапорта определил две трансферные цели "Барселоны" на лето
Новый президент "Барселоны" Жоан Лапорта собирается усилить состав команды двумя звёздными свободными агентами.
По информации Mundo Deportivo, в планах руководителя "блауграны" подписать защитника "Баварии" Давида Алабу и форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Лапорта находится в хороших отношениях с агентом австрийца Пини Захави. Они обсуждали возможный трансфер игрока "ротен", но пока не касались финансовых аспектов сделки.
Что касается аргентинского нападающего, то он сам хочет перебраться на "Камп Ноу" ближайшим летом и готов ради этого пойти на уменьшение зарплаты.
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