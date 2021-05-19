Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, "Барселона" продолжает интересоваться главным тренером "Баварии" Хансом-Дитером Фликом.

По информации источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта ищет, кем можно было бы заменить Роналда Кумана, который сейчас возглавляет команду. Вариант с приглашением Хави из "Аль-Садда" на данный момент руководителем не рассматривается, поскольку одна из задач – обновление состава, а в "Барсе" по-прежнему немало бывших партнеров испанца.

Лапорте также нравится Юрген Клопп, возглавляющий "Ливерпуль", но у каталонцев хватает проблем с финансами, не позволяющих думать о выплате мерсисайдцам компенсации за переход немецкого специалиста.

Однако тяжело будет и договориться с Эриком тен Хагом, который совсем недавно продлил контракт с "Аяксом".

Таким образом, Флик для Лапорты остается самым подходящим и желанным вариантом. Проблема заключается в том, что у тренера есть устная договоренность с руководством сборной Германии.

Будущее Кумана напрямую будет зависеть от того, сумеет ли Лапорта найти ему альтернативу. Вариант, при котором нынешний тренер останется работать дальше, не исключается.

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