Лапорта отчитался перед советом директоров "Барселоны" за неувольнение Кумана

Фото: инстаграм Рональд Кумана/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта вынужден был дать объяснения членам совета директоров из-за своей позиции по будущему главного тренера Рональда Кумана, которого он пока не отправляет в отставку, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, Лапорта говорил через WhatsApp. Он пояснил, что Куман заслуживает доверия, так как тренирует команду в период серьезного кризиса. В связи с этим он хочет дать время голландскому специалисту.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Барселона" после семи матчей занимает девятое место в чемпионате Испании, а в Лиге чемпионов проиграла два стартовых поединка "Баварии" и "Бенфике" с одинаковым счетом 0:3.

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