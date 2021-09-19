Лапорта отказался продать Фати ради Месси

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Лапорта отказался продать Фати ради Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Президент "Барселоны" Жоан Лапорты отказался продать форварда Ансу Фати ради сохранения в команде нападающего Лионеля Месси, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, окружение Месси предлагало Лапорте продать нескольких молодых футболистов, чтобы улучшить финансовую ситуацию в клубе. Это могло позволить "Барселоне" сохранить аргентинца. Впрочем, Лапорта отказался продавать Фати, который получил 10-й номер после ухода Месси.

Напомним, что 18-летний Фати восстановился после травмы и спустя почти год готов вернуться на поле.

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