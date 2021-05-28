Лапорта отреагировал на информацию о проблемах со здоровьем у Кумана

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Лапорта отреагировал на информацию о проблемах со здоровьем у Кумана

Фото инстаграм Рональда Кумана

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что наставник команды Рональд Куман обращался в больницу из-за тревожного расстройства.

"У него был эпизод, из-за которого он попал в больницу, но сейчас всё в порядке, я позвонил ему", - цитирует Лапорту Football Espana.

Напомним, что Куман находится на грани увольнения из "Барсы", которую он возглавил в августе 2020 года.

В минувшем сезоне "сине-гранатовые" выиграли Кубок Испании, а в Ла Лиге финишировали на третьем месте.

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